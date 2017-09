Une voiture heurte une pompe à essence à Granby

Un véhicule a heurté un pilier et une pompe à essence, causant des dommages et un léger déversement d'essence. Le conducteur, un homme dans la quarantaine, a pris la fuite à pied, explique le sergent Éric Borduas, du service de police de Granby.

Des témoins ont aidé à le localiser non loin de là. Il a été transporté à l'hôpital pour des blessures mineures. Il est possible que l'alcool soit en cause dans cet accident. Samedi matin, un employé d'Urgence Environnement s'est déplacé pour prendre connaissance de la situation et un réparateur était sur place.

Toutes les pompes étaient toutefois fermées en attendant de savoir s'il y avait une fuite d'essence, selon ce qui nous a été expliqué sur place.