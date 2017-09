Santé et sécurité du travail: 10 entreprises de la région en lice

(Granby) Dix entreprises d'ici sont en lice pour les Grands prix santé et sécurité du travail dans la région de la Yamaska qui visent à souligner les initiatives et les solutions qu'elles ont prises pour rendre leur milieu de travail plus sécuritaire.

« En santé et en sécurité, il y a beaucoup de belles choses qui se réalisent. C'est une façon de souligner le travail qui se fait », indique Héloïse Bernier-Leduc, responsable des communications à la direction régionale de la Yamaska à la CNESST.

Les entreprises sont en nomination pour avoir développé et avoir mis en place des solutions qui sont souvent simples et peu coûteuses, mais qui permettent de rendre leur milieu de travail plus sécuritaire, ce qui, par le fait même, évite des accidents. Dans la catégorie petites et moyennes entreprises, Groupe KM inc. de Roxton Pond et Remorquage Boissonneault de Granby sont en nomination.

Les entreprises Berry Global de Waterloo, Cascades Papersource de Granby, Contitech Canada de Saint-Alphonse-de-Granby, GE Aviation de Bromont, IBM à Bromont, les Vins Arterra de Rougemont­, Teledyne Dalsa de Bromont et Transformateurs Delta­ de Granby­ sont en lice dans la catégorie grandes entreprises.

En tout, dix-sept entreprises de la région de la Yamaska sont finalistes à cette étape régionale du concours organisé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Les lauréats seront dévoilés lors du colloque régional de santé et sécurité du travail, le 26 octobre prochain, à l'hôtel Castel de Granby. Les gagnants obtiendront leur laissez-passer pour la grande finale nationale au printemps­ 2018 à Québec.

Le colloque accueille chaque année environ 350 personnes issues d'entreprises oeuvrant dans plusieurs secteurs d'activités. Des conférences sur des sujets de prévention sont offertes pendant la journée.