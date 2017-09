Waterloo en bref

Le candidat à la mairie de Waterloo Richard Morasse a présenté jeudi soir les citoyens qui composent son équipe électorale en vue du scrutin du 5 novembre.

Baptisée La Relève, l'équipe propose aux Waterlois de « faire équipe ensemble » et « d'exploiter le sens de la collectivité, l'écoute et l'engagement ». Elle est formée de Pierre Brien, Marie-Josée Paquette, Paul-Éloi Dufresne, André Bélanger, Robert Auclair et Claude Dupont et M. Morasse.

Ce travailleur autonome s'est engagé au cours des dernières années dans le sport à Waterloo, mais aussi au sein d'organismes comme les Ami(e)s du bassin versant du lac Waterloo (ABVLW), Entraide-Jeunesse François Godbout et le regroupement de résidants de Chambourg-sur-le-lac.

Pour cette campagne, l'aspirant maire souhaitait s'entourer de résidants solidement ancrés à Waterloo.