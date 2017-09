Granby Industriel présent au salon

« On a réuni certaines entreprises du secteur aéronautique qui ont des besoins au niveau de l'embauche, et on a une section dédiée à Granby dans le cadre du Salon de l'emploi avec des kiosques des entreprises qui participent, plus un kiosque pour nous », explique Éric Tessier, directeur du développement industriel chez Granby Industriel.

Les postes à pourvoir sont variés, mais plusieurs emplois de machinistes, d'opérateurs, de programmeurs, de techniciens en génie industriel et génie mécanique sont offerts, indique M. Tessier. Tous secteurs confondus, ce sont pas moins de 100 emplois qui sont actuellement offerts dans le secteur manufacturier à Granby.

« La croissance de certaines entreprises explique en partie les postes qui sont actuellement offerts. Il y a aussi constamment la problématique de recrutement de la main-d'oeuvre spécialisée. Ce n'est pas seulement à Granby. C'est de plus en plus un défi pour les entreprises au Québec, considérant le faible taux de chômage, de recruter des gens pour des métiers spécialisés », explique le directeur du développement industriel, précisant qu'on compte 16 entreprises en aéronautique à Granby.

Ce premier salon organisé dans le cadre du spectacle aérien constituait une opportunité que l'organisme ne pouvait laisser filer. « C'est l'occasion encore une fois d'appuyer les entreprises et de bien faire valoir les emplois qui sont actuellement disponibles à Granby, mentionne M. Tessier.

À la dernière édition, il y avait eu plus d'une trentaine de mille de visiteurs. C'est sûr que ça donne un beau rayonnement. Et pour nous, toutes les occasions pour attirer de nouvelle main-d'oeuvre à Granby et faire valoir les emplois disponibles sont toujours intéressantes. »