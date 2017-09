Acrobaties et emplois à profusion

(Granby) Dès vendredi, le ciel se remplira d'avions et d'hélicoptères de toutes sortes à l'occasion du Spectacle et salon aérien des Cantons-de-l'Est, qui se tient tout au long du week-end à l'aéroport Roland-Désourdy. Tout a été mis en oeuvre pour en faire un événement hors du commun et que tout ce qui entoure l'aviation soit abordé.

Il sera possible de faire des tours d'hélicoptère, dimanche, et d'avoir une vue aérienne de la région.

« Ce spectacle va être extraordinaire parce que, même si vous avez l'habitude de voir des spectacles aériens et que vous êtes un passionné, on n'a pas pu choisir entre celui du CF18 et les Snowbirds. Donc on a pris les deux! », a annoncé mercredi en conférence de presse Alexis Étienne, directeur général de l'événement.

Le CF18 qui sera en spectacle vendredi et samedi a fait le tour du monde. Ses couleurs en l'honneur du 150e de la Confédération canadienne en ébahiront plus d'un, nous dit-on.

« Au goût de plusieurs passionnés, dont moi, c'est la plus belle couleur que le CF18 a jamais eue!, assure M. Étienne. On va avoir le démarrage du moteur du CF18 qui va quasiment être à portée de main du public. Au niveau des snowbirds, on va avoir droit à l'intégralité du spectacle parce que la météo est de notre côté. En plus de ces deux voltigeurs incroyables, on va avoir des voltigeurs civils avec l'équipe des Yak Attack, dont des vols en formation avec des appareils asiatiques militaires, et on va avoir Martin Hivon avec un Bi-plan qui fait des choses incroyables. On aura aussi un show aérien de planeur. »

Puisque le CF-18 et les Snowbirds sont attendus dimanche à Ottawa - ils quitteront Bromont vers l'heure d'ouverture du site -, l'organisation a prévu des spectacles aériens différents pour continuer les festivités. Les visiteurs pourront faire des tours d'avion ou d'hélicoptère payants, et même prendre les commandes avec un instructeur.

Ils embauchent

S'il y en a un de passionné, c'est bien Alexis Étienne, devenu instructeur de vol cette année. Il a même traversé l'Atlantique, il y a six ans pour profiter du dynamisme de la région de Montréal en matière d'aéronautique. Un dynamisme tel que les entreprises du domaine font face à une pénurie de main-d'oeuvre. M. Étienne a été embauché par deux écoles d'aviation moins de 24 heures après avoir réussi ses examens d'instructeur.

Pour le volet salon Aéro Emploi de l'événement, « on s'était fixé comme objectif d'avoir, sur le terrain, 600 emplois à afficher. Au final, mercredi matin, on est arrivé à 1000 postes à pourvoir. Chaque année, il y a 2000 départs du milieu aéronautique et on en a 800 qui rentrent. En termes de chiffres, c'est parlant. On est en sous-effectifs et, en plus, on a une hausse du trafic aérien. Toute la zone environnante autour de Montréal, c'est la capitale aéronautique mondiale. »

À Bromont, des entreprises pourront embaucher sur-le-champ un candidat qui répond aux exigences, dit le DG. «C'est le but de notre salon. On ne fait pas juste notre show off de montrer les compagnies. »

Des écoles seront également sur place pour recruter.

Le salon se tiendra tout au long de l'événement, dès l'ouverture des portes jusqu'à leur fermeture, vendredi, samedi et dimanche.