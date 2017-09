Claire Gagnon retrouvée saine et sauve

Karine Blanchard

La Voix de l'Est La Voix de l'Est

(Acton Vale) Vingt-quatre heures après sa disparition, la Valoise Claire Gagnon a été retrouvée saine et sauve en bordure de la piste cyclable non loin de chez elle. On ignore toujours la raison pour laquelle la sexagénaire s'est évanouie dans la nature.