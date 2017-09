Mairie de Waterloo: Lucie Fréchette passe son tour

La Voix de l'Est

« Finalement, je vais regarder les choses aller... de loin. Trois dans une course à la mairie, c'est beaucoup [NDLR : Jean-Marie Lachapelle et Richard Morasse ont déjà annoncé leurs intentions]. Et il y a des gens que je veux voir aller avant », affirme la dame.

Son poste d'enseignante en soins infirmiers au Cégep de Granby a aussi pesé dans la balance. « J'ai un bon travail que j'aime », dit-elle, bien consciente qu'occuper la mairie de Waterloo aurait exigé qu'elle quitte son emploi pour s'y consacrer à temps plein.

Malgré sa décision, Mme Fréchette croit néanmoins qu'après 19 ans au sein du conseil municipal, elle possède les compétences pour diriger la ville. « J'avais le goût de faire autre chose que conseillère. J'avais acquis l'expérience et les connaissances pour occuper la mairie », estime-t-elle.

Parce qu'elle a l'impression d'avoir fait le tour du jardin comme conseillère, elle se résout donc à tirer un trait sur la politique municipale. Du moins pour l'instant.

« Je vais faire le test de me retirer. Non sans un brin de peine, car j'ai beaucoup aimé mon expérience », confie-t-elle.

Rendez-vous dans quatre ans ? « Peut-être. Je ne fais pas une croix là-dessus. J'ai encore du temps ! »