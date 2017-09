La sexagénaire disparue à Acton Vale retrouvée

La Voix de l'Est

La disparue mesure cinq pieds et pèse 100 livres. Elle a les cheveux blonds courts et les yeux bruns. Elle porte des lunettes de vision avec une monture noire.

La dame âgée de 62 ans a été transportée à l'hôpital, mais sa vie ne serait pas en danger, a fait savoir la sergente Ingrid Asselin, porte-parole de la Sûreté du Québec en Montérégie.

Rappelons que des policiers à pied et à bord de véhicule tout-terrain ont été déployés dans le secteur de la rue Notre-Dame, mercredi matin, à la recheche de la sexagénaire. Un barrage routier avait également été érigé dans le quartier pour diffuser la photo de la disparue aux automobilistes.

La femme avait été vue pour la dernière fois à deux reprises, soit une fois en avant-midi mardi à son domicile et à une deuxième occasion un peu plus tard ce jour-là alors qu'elle marchait dans la rue Notre-Dame près des rues Trahan et Marc-Aurèle.