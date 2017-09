Disparition d'une sexagénaire à Acton Vale

La Voix de l'Est

La femme a été vue pour la dernière fois à deux reprises, soit une fois en avant-midi mardi à son domicile et à une deuxième occasion un peu plus tard ce jour-là alors qu'elle marchait dans la rue Notre-Dame près des rues Trahan et Marc-Aurèle.

Claire Gagnon pourrait se déplacer à pied puisqu'elle n'a pas utilisé son véhicule. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La disparue mesure cinq pieds et pèse 100 livres. Elle a les cheveux blonds courts et les yeux bruns. Elle porte des lunettes de vision avec une monture noire.

Au moment de sa disparition, elle était possiblement vêtue d'un manteau vert pomme, d'un jean noir et des espadrilles gris pâle.

Toute personne qui aperçoit Claire Gagnon doit composer le 911. Toute information pouvant permettre de la retracer peut également être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.