L'actualité régionale en bref

Les policiers de Granby ont accentué leur présence au parc Victoria, mardi, au lendemain d'un débordement qui a mené à l'arrestation d'un adolescent. Deux contraventions ont d'ailleurs été données pendant leur surveillance.

« Ce sera tolérance zéro. On veut que les gens se sentent en sécurité quand ils fréquentent le parc », indique Caroline Garand, porte-parole du Service de police de Granby.

Rappelons qu'un mineur a été arrêté au parc Victoria lundi midi après s'en être pris à un policier. Des agents supplémentaires ont été demandés en renfort. En plus d'avoir refusé de s'identifier, l'adolescent aurait donné des coups de pied aux policiers avec ses bottines et proféré des menaces de mort.

La présence policière a été renforcée mardi midi. Des agents ont patrouillé à pied, à vélo et en voiture dans tout le quadrilatère du parc. « On a convenu qu'on ferait plus de prévention et qu'on serait plus présents », indique l'agente Garand. Avec le retour en classe et le beau temps, le parc Victoria est un endroit prisé, notamment des élèves.

Les policiers vont s'assurer que les usagers respectent la réglementation en vigueur. Deux contraventions en vertu de la réglementation municipale ont été délivrées mardi, dont une à un adolescent qui a pris part à une bagarre avec une autre personne, puis une deuxième à un mineur qui n'a pas utilisé convenablement un bien public, c'est-à-dire qui a marché sur un banc de parc, explique la policière. Karine Blanchard