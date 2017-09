Un spectacle d'humour pour subvenir aux soins de ses fils

Karine Blanchard

(Farnham) Une Farnhamienne fait des pieds et des mains afin de subvenir aux besoins de ses deux fils, atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne. Cette fois-ci, Chantal Royer convie la population à un spectacle d'humour dans le but d'amasser des fonds qui lui permettront de les garder le plus longtemps possible auprès d'elle.