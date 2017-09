L'autoroute 10 fermée des heures en raison d'un déversement de styrène

(Shefford) Une collision impliquant un camion-citerne transportant une matière hautement inflammable a entraîné la fermeture de l'autoroute 10 dans le secteur de Shefford pendant plusieurs heures, mardi. Du styrène, une matière dangereuse et hautement explosive, s'est déversé sur la chaussée. À certains moments, l'autoroute a même été fermée dans les deux directions, provoquant un achalandage important sur les routes en périphérie.

La Voix de l'Est

Vers 8 h, un VUS a embouti l'arrière du mastodonte à la hauteur du kilomètre 85 en direction de Sherbrooke­. La conductrice du véhicule a subi des blessures mineures tandis que le camionneur­ s'en est tiré indemne.

Un déversement de styrène s'est produit. Des pompiers ont été dépêchés sur les lieux, prêts à intervenir au besoin. Un intervenant d'Urgence-Environnement s'est également déplacé sur la scène de l'accident.

En raison de la dangerosité du produit, un périmètre de sécurité de 300 mètres a été érigé. Le contenu de la citerne a dû être transvidé dans une autre citerne avant de permettre son remorquage. « C'est surtout une démarche préventive parce que la manoeuvre de transbordement est délicate », explique Daniel Messier, porte-parole régional au ministère du Dévelop­pement durable, de l'Environnement­, de la Faune et des Parcs.

Ralentissement

La fermeture de l'autoroute 10 n'a pas été sans conséquence sur le réseau routier. « La circulation se passe bien, mais on a un certain ralentissement », a fait savoir mardi après-midi Nomba Danielle, conseillère en communication à la direction de l'Estrie au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Les automobilistes qui roulaient sur l'autoroute en direction de Sherbrooke devaient emprunter la sortie 76, le boulevard Bromont, la route 241 puis le boulevard Horizon avant de la regagner. Ceux qui circulaient vers l'ouest devaient quant à eux emprunter la sortie 88, le boulevard Horizon et le boulevard Bromont pour rejoindre l'autoroute à la hauteur du kilomètre 76.

La circulation en direction ouest a finalement été rétablie vers 16 h 15. Les voies vers Sherbrooke­ ont été rouvertes environ une heure plus tard, selon Radio-Canada.