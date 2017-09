Deux boucles, une histoire

La Voix de l'Est

Unique en son genre, ce tracé double et entièrement rural a été dévoilé mardi matin, mais sera accessible à la population à compter du 30 septembre prochain. Sa mission ? « Permettre aux gens de voir le Canton de Shefford dif­féremment, de découvrir des lieux insoupçonnés... et d'aimer encore plus Shefford ! », résume Karine Filiatrault de l'organisme Savoir Explorer, qui a piloté le projet, de concert avec la municipalité et une horde de partenaires.

Il a fallu plus d'un an pour que cette « folie » de la coordonnatrice aux événements et aux loisirs à Shefford, Lyn Ouellet, devienne réalité « pour faire connaître l'histoire de Shefford à tout le monde », dit-elle.

Les Sheffordois et les touristes auront donc la possibilité de parcourir la boucle nature de 30 kilomètres (une heure en voiture) offrant de beaux points de vue, des cimetières, des érablières et des chemins où il fait bon se balader.

Quant à la boucle culture - de longueur et de durée similaires - elle proposera plutôt un retour dans le temps à travers des résidences patrimoniales, de vieilles églises et quelques faits historiques inédits.

« Il y a une grande richesse ici, tant historique que panoramique. C'est surprenant ce qu'on peut découvrir. Comme Frost Village, par exemple, qui a déjà été un hameau », ajoute Mme Ouellet, qui chiffre à environ 50 000 $ l'ensemble du projet. De ce montant, 20 278 $ proviennent du Fonds de développement des communautés de la Haute-Yamaska.

Carte et capsules

Pour vivre l'expérience, les explorateurs auront besoin de la carte touristique conçue à cet effet. On y retrouve les deux tracés, accompagnés de tous les repères et informations nécessaires. Cette carte gratuite sera disponible dans les bureaux touristiques de la région, à l'hôtel de ville de Shefford et dans certains commerces de la municipalité.

Les enfants trouveront aussi leur compte : au verso de la carte touristique, on leur propose un amusant jeu d'observation pour maintenir leur intérêt tout au long du trajet.

Mais pour profiter pleinement de la randonnée, on suggère de télécharger gratuitement l'application GuidiGo, qui donnera accès à 20 capsules audios décrivant certaines étapes du circuit et les particularités­ de la municipalité.

Pour le maire de Shefford, André Pontbriand, lui-même féru d'histoire et auteur de l'essai Du Township of Shefford au Canton de Shefford (1792-2009), ce circuit permet « pour une fois » de voir la municipalité sous un angle nouveau, au-delà de sa montagne et de son couvert forestier.

« On croit souvent que Shefford est une jeune municipalité sans histoire. Pourtant, c'est la plus vieille de la MRC de la Haute-Yamaska », a-t-il rappelé, en vantant­ ses attraits.

Journée de lancement

C'est au parc de la Mairie de Shefford­, le 30 septembre, que sera présenté en primeur le Circuit patrimonial, lors du coup d'envoi des festivités du 225e anniversaire du grand Shefford. Ce jour-là, entre 10 h et 15 h, il sera possible de prendre part à l'une des six visites guidées de la boucle nature en minibus, pour 2 $.

Ces balades viendront s'ajouter à une foule d'autres activités - démonstrations d'artisans, compétitions amicales, mini-ferme, méchoui, soirée dansante... - qui animeront cette journée de célébrations. Les détails sont disponibles­ au cantonshefford.qc.ca