«Un des gestes les plus importants à poser»

Le député de Shefford tenait lundi sa première collecte de sang, organisée en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et Héma-Québec. M. Breton souhaitait être le premier donneur de la journée, mais il y avait déjà une file devant lui lorsqu'il est arrivé au pavillon Roger-Bédard, à Granby. Il est tout de même resté sur les lieux jusqu'à 19 h 30 pour remercier les gens qui s'étaient déplacés pour donner de leur précieuse hémoglobine.

« Je considère que c'est un des gestes les plus importants qu'on peut poser aujourd'hui. En plus, c'est gratuit. Je donne de mon sang à l'occasion depuis cinq ou six ans. Je trouve ça hyper important, on ne sait jamais quand on va avoir besoin de sang pour nous-mêmes ou pour les gens qui nous entourent. » Le député en est ainsi à son huitième don.

C'est l'équivalent d'une bouteille d'eau, soit 500 ml, qui est prélevé lors d'un don de sang. « Le sang va être séparé en trois ou quatre produits, tout dépendant de la demande du laboratoire : plaquette, plasma, globules rouges et en cryoprécipité (NDLR : obtenu à partir du plasma), explique à M. Breton Lucie Pépin, assistante technique pour Héma-Québec. Un don aide un minimum de trois personnes et un maximum de cinq, tout dépendant de ce qu'on fait avec le produit et de la demande. »

Héma-Québec, section Montréal, doit aller chercher 1000 dons par jour, affirme Stéphane Potvin, superviseur pour Héma-Québec­. « La réserve nationale se doit d'être à 6,1 jours pour desservir les centres hospitaliers. Quand on descend en bas de ça, s'il y a des demandes urgentes (comme une catastrophe naturelle), on est en péril. Quand on dit 6,1 jours, c'est qu'on serait capable de fonctionner avec nos réserves pendant 6 jours à la demande des hôpitaux, si la demande est normale. Durant l'été, la demande va ralentir à cause des vacances. Par contre, quand les vacances seront terminées, on va avoir une demande plus importante. Présentement, la réserve est au neutre. On est à 8,1 jours, selon ce que j'ai vu ce matin (lundi). »

La collecte de sang du député­ avait un objectif de 150 donneurs. Il n'a pas été possible de savoir lundi si la cible avait été atteinte.