Giovanni Apollo cuisine à Rougemont

Pendant une heure, ce dernier a préparé une multitude de plats à base de légumes, d'épices et de produits dérivés préparés et vendus à la Halte gourmande, en plus de faire rire à gorge déployée le public.

Philippe Beauregard avait été séduit par sa vision des productions locales. « Je pense que l'identité d'un peuple ne passe pas par son nom ou son prénom, ça passe par la culture, par l'agriculture, par les produits qui nous identifient. C'est la trace qui va rester », fait valoir en entrevue le coloré chef.

Giovanni Apollo a accepté l'invitation malgré son horaire chargé et il affirme avoir été charmé par l'endroit.

« Il fallait absolument que je le fasse parce que je passe mon temps à favoriser et promouvoir les produits québécois, car il n'y a qu'à ça que je crois. Quand tu fais un commerce de proximité avec des artisans du coin, tu ne vas pas seulement faire vivre le commerce, mais aussi la communauté et la société québécoise. »