Le lion, nouveau gardien de Waterloo

Un lion de 3,3 mètres de long par deux mètres de haut trône maintenant au centre du parc Artria, maintenant rebaptisé parc Denise Lauzière. L'oeuvre, réalisée au coût de 35 000 $, est faite d'acier inoxydable et pèse 140 kilos.

« Quand on a fait le design du parc avec Danielle St-Jean, de la Ville de Granby, je lui ai dit que j'aimerais ça en avoir une dernière (oeuvre) pour le 150e, raconte le maire Pascal Russell. On a voulu trouver un lien encore une fois avec Waterloo en Belgique. Il fallait trouver quelqu'un capable de faire quelque chose d'un peu plus raisonnable parce que les premières offres montaient dans les 100, 200 000 $. Denise (Lauzière), à force de chercher, a fini par croiser le chemin de M. Bergot. On est super contents du résultat. Je suis sûr que ça va être le point d'arrêt. Les gens vont le prendre en photo, faire un selfie. »

Devant une assemblée de dignitaires, d'artistes - dont M. Bergot­ - et autres invités spéciaux, le maire Russell a expliqué que le lion constituait un symbole fort, longtemps représenté dans les armoiries de différentes villes, mais aussi devant les palais sous forme de statues.

« Sur notre drapeau de la Ville, il y a des lions qui font honneur au champ de bataille de Waterloo en Belgique. Le lion fait partie de plusieurs armoiries pour sa force, sa vigueur. Le nom de l'oeuvre est Le Gardien parce que c'est d'actualité : on est ici pour protéger les plus vulnérables. »

Un mot de la Belgique

Le premier échevin de la commune de Belgique, Yves Vander Cruysen, devait être présent pour l'occasion, mais il n'a pu se déplacer en raison d'un contretemps. Une vidéo avait toutefois été réalisée dans laquelle il raconte les 60 ans de jumelage entre les deux Waterloo. « C'est le roi des Belges qui, à l'approche de l'exposition universelle, avait souhaité que chaque ville, chaque village de Belgique se jumelle avec une ville du monde », y relate M. Vander­ Cruysen.

Les communications n'ont jamais cessé entre les deux administrations et quelques voyages de part et d'autre de l'Atlantique ont été organisés. En 1957, la ville québécoise avait offert une réplique de la fontaine installée à son entrée, par la route 112, représentant deux enfants et un champignon. Il y a dix ans, le maire Russell avait offert une clé de la ville, du sirop d'érable et une mouche spéciale­ pour capturer­ le saumon.