Bernard est passé proche...

La Voix de l'Est

Le Granbyen a fini deuxième. Au 90e tour, avec 10 tours à faire, il était premier. Il est passé proche.

Parti neuvième, Larry Wight, de Phoenix dans l'État de New York, a triomphé. Meneur au championnat de la série Super DIRTcar, le vétéran Billy Decker est monté sur la troisième marche du podium.

« Honnêtement, je pensais bien que je l'avais, a confié Bernard, qui était parti sixième. Mais à compter du 75e tour, la piste est devenue très dure et ça m'a rendu la vie difficile. J'aurais voulu gagner, j'aurais vraiment voulu. Je suis quand même fier de ma performance. »

À l'Autodrome Drummond, en juillet, Bernard avait terminé troisième­ en gros bloc.

L'épreuve a été ponctuée d'une dizaine de drapeaux jaunes et a manqué de rythme. Il y avait 24 voitures au départ, mais seulement 13 à l'arrivée. Les accidents ont été nombreux et la course s'est transformée en véritable épreuve d'endurance.

Vainqueur en juillet lors de la première visite des gros blocs à Granby, Matt Sheppard a abandonné­ au 42e tour.

« J'avais une bonne voiture, à son meilleur dans le cadre d'une course d'endurance comme celle-là, a mentionné Wight, qui est quatrième au championnat. L'idée, ce soir, était d'être patient et d'attendre­ ma chance. »

Brett Hearn a fini septième. Il a été impliqué dans un accident majeur au 55e tour, mais il a été en mesure de revenir.

Couronné champion en modifié à l'Autodrome il y a une semaine, David Hébert était parti premier et il est resté en tête jusqu'au 55e tour. Mais la mécanique l'a abandonné et il n'est jamais revenu en piste après être rentré aux puits.

Au 34e tour, Peter Britten a dérapé tout juste avant la courbe no 1, sa voiture a effectué plusieurs tonneaux et elle a été trans­formée en véritable amas de ferraille après être retombée au sol. Heureusement, le pilote s'en est tiré indemne.

Plusieurs réguliers de l'Autodrome brillaient par leur absence vendredi, notamment en raison de la présentation d'une épreuve en classe modifié 358 de la série DIRTcar à La Fargeville, dans l'État de New York, ce week-end. Les frères Bernier­, Mathieu Boisvert, Mathieu Desjardins­, Mario Clair et Michaël Parent avaient déclaré forfait.

Speed STR : un Granbyen l'emporte

Plus tôt dans la soirée, le Granbyen Jonathan Archambault l'a emporté en speed STR de la série Revstar. Il a eu le meilleur sur Carl Labonté et sur Sabrina Blanchet, une habituée du Grand Prix de Valcourt en motoneige.

Il reste une dernière soirée à la saison de l'Autodrome Granby, qui a été amputée de huit programmes en raison de la pluie. Vendredi prochain, ce sera au tour des sportsman d'être en vedette.