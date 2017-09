L'actualité régionale en bref

L'octroi du contrat pour la collecte, le transport et la valorisation/recyclage des boues déshydratées de la station d'épuration de la Ville de Granby a permis d'engendrer des économies de 400 000 $ sur une période de trois ans, a relevé le maire Pascal Bonin, lors de la dernière séance du conseil municipal.

Le nouveau contrat s'étirera du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Environnement Viridis, de Beloeil, a présenté la plus basse soumission avec des coûts totaux de 2 889 091 $ pour cette période.

Six entreprises ont répondu à l'appel d'offres de la Ville. Plus d'un million de dollars séparaient la soumission la plus basse de la plus haute. Le contrat est assujetti à deux reconductions d'un an. Marie-France Létourneau