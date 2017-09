Une soirée interculturelle pour les 25 ans de SERY

Le directeur adjoint de l'organisme d'accueil des nouveaux arrivants, Frey Guevara, a annoncé lors des portes ouvertes de jeudi le retour de la soirée interculturelle. L'automne passé, Réda Saoui avait animé la première édition du spectacle d'humour SERYre aux larmes. L'humoriste sera de nouveau à l'animation, mais cette fois, d'une fête où musique, danse et humour s'entremêleront.

« L'an passé, c'était un événement-bénéfice, mais ça n'a pas marché, admet M. Guevara. D'un autre côté, c'était une soirée pour la sensibilisation en plus d'une collecte de fonds, ce qui n'est pas évident à faire en même temps. Et puis, SERY est la vitrine de la diversité culturelle. Si SERY ne le fait pas, qui va le faire ? Dans notre vision, on veut démontrer la richesse que [les personnes issues de l'immigration] ont. »

Avec Réda Saoui aux commandes, la programmation du 25 octobre aura comme tête d'affiche Ilam, un chanteur québécois d'origine sénégalaise, qui a récemment participé au spectacle hommage à Jean Leloup. Ilam a été la révélation Radio-Canada 2016-2017 en musique du monde. Depuis son arrivée au Québec, en 2014, il a remporté les prix Coup de coeur du public et le Coup de coeur de l'équipe Spectra de la Vitrine des musiques locales métissées en plus de participer à quelques festivals.

Le groupe Las Mechas fera découvrir son répertoire de musique mexicaine, qui n'aura rien à voir avec les mariachis, assure M. Guevara.

« Quand je dis que ça va être la fiesta, je parle de Daniel Alejandro, ajoute le directeur adjoint. C'est un Péruvien avec un orchestre de musique latine qui va vraiment nous faire danser. »

Lamia Yared, une artiste syrienne installée à Montréal, sera aussi de la partie. « Elle va nous interpréter de la musique syrienne. On entend beaucoup parler des Syriens, mais on ne connaît pas beaucoup leur culture. On va pouvoir entendre des gens chanter en arabe et on va pouvoir voir quelle est l'ambiance festive des Syriens. »

L'ensemble folklorique Les Mariniers­ de Granby participera aussi à la fête.

Comme SERY fête ses 25 ans, une vidéo récapitulative sera aussi présentée. Le spectacle est offert au coût de 15 $. Les billets sont disponibles­ aux bureaux de SERY.