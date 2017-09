Un été record au Zoo de Granby

« C'est un record de tous les temps. C'est un record à vie au Zoo ! On n'a jamais vu ça », a affirmé Paul Gosselin­, le directeur général du Zoo de Granby lors d'une entrevue téléphonique jeudi après-midi.

Le jardin zoologique a accueilli 727 000 visiteurs entre le 20 mai et le week-end dernier. Il s'agit de la meilleure année de son histoire depuis 1953. « On est vraiment contents. On le voyait venir, on voyait la tendance. On était en avance sur nos chiffres et l'avance s'est maintenue et a continué à augmenter tout l'été », indique M. Gosselin.

Deux principaux facteurs expliquent ce succès, selon le directeur général, soit les abonnements de saison et la grande nouveauté estivale du parc Dinozoo. Vingt-et-un dinosaures animés et grandeur nature étaient répartis dans un secteur du jardin où les visiteurs avaient l'impression d'être dans un parc jurassique.

« La popularité des dinosaures ne se dément pas. Même les adultes ont été impressionnés. J'ai reçu un expert zoologique et il nous a dit que c'était le plus beau parc qu'il a vu, affirme M. Gosselin. Les gens l'apprécient beaucoup. »

L'attraction a été si populaire qu'elle sera de retour l'été prochain.

Des abonnements par milliers

Les abonnements de saison sont le deuxième facteur qui explique cet achalandage historique. Pas moins de 37 000 personnes ont opté pour un abonnement de saison cet été. Cette option est devenue fort populaire depuis que le Zoo vend des abonnements par saison alors qu'il en offrait seulement à l'année auparavant.

« On est passé de 5000 abonnements par année il y a trois ans à presque 20 000 l'an passé et à

37 000 cet été. C'est une augmentation de 85 % d'abonnés qui viennent au Zoo », explique Paul Gosselin.

Autre fait intéressant : les visiteurs étaient là malgré la météo plutôt incertaine. « Malgré la météo qui a été plus qu'ordinaire, on a vu les visiteurs venir en tout temps, dit M. Gosselin. Les gens venaient des journées où on aurait cru que ça aurait été plus tranquille et ils étaient là. »

Cette situation est attribuée à la combinaison offerte aux visiteurs, c'est-à-dire le parc aquatique, le parc des manèges et le zoo, estime le directeur général. Par temps plus frais ou pluvieux, les visiteurs prolongeaient leur visite du côté du zoo et dans le parc des manèges tandis que par temps chaud, les installations aquatiques étaient plus populaires.

La plus grosse journée de la saison a été enregistrée le 1er août avec plus de 19 000 visiteurs, mais ce nombre n'a pas été suffisant pour fracasser un record.

L'achalandage de la saison estivale permettra au Zoo de Granby de mettre en place un plan directeur qui s'échelonnera sur 10 ans et qui nécessitera des investissements de plusieurs millions de dollars. Des nouveautés sont à prévoir. Une nouvelle activité, Noctambule, a d'ailleurs récemment été annoncée.

Celle-ci sera offerte les vendredis, samedis et dimanches du 15 septembre au 29 octobre. Les visiteurs pourront visiter en soirée les parcours de l'Asie et du Dinozoo où l'interaction sera au rendez-vous. « On réserve aussi des surprises pour cet hiver », a laissé savoir Paul Gosselin.