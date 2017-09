Patrick Girard tente un retour en politique municipale

(Granby) Déjà fort d'une expérience de quatre ans à titre de conseiller municipal à Granby, Patrick Girard souhaite pouvoir représenter à nouveau les citoyens et oeuvrer au développement de la Ville. Il tentera de se faire élire dans le district 10, le 5 novembre prochain.

La Voix de l'Est

Ce faisant, il se mesurera à André Plouffe qui a déjà annoncé son intention d'occuper le siège laissé vacant dans ce district par le départ de Michel Mailhot, après six élections et 20 ans de vie politique.

Patrick Girard, 42 ans, a représenté le district quatre de 2009 à 2013. Il a tenté de poursuivre l'expérience, mais, à l'époque, les électeurs lui ont préféré Jocelyn Dupuis. Si cinq candidats convoitaient son siège en 2013, Patrick Girard a néanmoins terminé deuxième à l'issue du scrutin, avec 130 voix d'écart sur M. Dupuis.

Bon joueur, il dit avoir accepté les résultats. Mais cela ne l'empêche pas d'être tenté par un retour à l'hôtel de ville. « J'étais à ma place et je voulais continuer, a fait valoir cette semaine M. Girard à La Voix de l'Est. On est bien mieux outillés pour faire le travail lors d'un deuxième mandat. »

Cette fois-ci, c'est toutefois le district 10, qui englobe une bonne partie du centre-ville et s'étend en partie au sud du lac Boivin, qu'il souhaite représenter plutôt que le quatre, qu'il n'habite plus.

Patrick Girard estime avoir des affinités notamment avec les commerçants du centre-ville, alors qu'il a lui-même fait partie de ce groupe à titre de copropriétaire de la franchise Presse Café de la rue Principale.

Cette époque est derrière celui qui travaille dans le milieu bancaire depuis une dizaine d'années et oeuvre désormais à titre de conseiller financier indépendant. Mais sa conjointe, Michèle Nolin, à la barre du commerce Caféine & Co, rue Notre-Dame, demeure impliquée près du coeur commercial de la ville.

Défis

Selon l'aspirant conseiller, de « beaux défis » se présenteront au cours des prochaines années dans le district dix, en particulier avec l'important projet de réaménagement du centre-ville. Patrick Girard aimerait ainsi se faire « le porte-parole » des commerçants et des citoyens afin que la communication soit efficace.

Dans ce contexte, il dit aussi se sentir interpellé par les « déplacements cyclables » au centre-ville, mais aussi à l'échelle de la ville. Il souhaite ainsi se pencher plus en détail sur le plan de mobilité active élaboré par l'administration municipale.

Celui qui veillait aux dossiers environnementaux lors de son premier mandat à la table du conseil affirme également vouloir se mettre à jour dans le plan d'action élaboré pour le lac Boivin. Serait-il possible de mieux exploiter le plan d'eau et y développer de nouvelles activités, autant pour les résidants que pour les touristes, se demande-t-il.

Motivé par le désir de « faire avancer les choses », Patrick Girard veut être à l'écoute de tous les citoyens du district. Il ira d'ailleurs à leur rencontre prochainement, alors qu'il entreprendra le traditionnel porte-à-porte.

Lors de son passage à l'hôtel de ville, Patrick Girard a travaillé sous la précédente administration, celle du maire Richard Goulet. Il a côtoyé le maire sortant et à nouveau candidat, Pascal Bonin, alors que celui-ci était conseiller municipal. Ils n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde. Mais Patrick Girard affirme ne pas avoir « de problème avec personne » et avoir « de la facilité à créer des contacts ». Il est donc prêt à intégrer une nouvelle équipe. « J'ose croire qu'il y a une volonté commune de travailler ensemble », dit-il.