La phase deux du sentier longeant la Yamaska réalisée cet automne

Si la majorité des conseillers municipaux a donné son aval à ce projet ; Jean-Luc Nappert s'y est cependant opposé, jugeant l'octroi du contrat prématuré. « J'aurais voulu prendre connaissance du projet avant, certains groupes en environnement aussi », a fait valoir M. Nappert, qui dit avoir fait des demandes en ce sens en juin dernier, sans toutefois qu'une suite y soit apportée.

Le conseiller municipal aurait entre autres aimé que des caractérisations de la faune et de la flore soient réalisées dans ce secteur, qui s'étend entre la passerelle Miner et la rue Saint-Charles Sud.

« Même le club d'ornithologie a mentionné qu'il y aurait des espèces d'oiseaux à statut précaire », a relevé celui qui dit avoir été interpellé à ce sujet entre autres par la Fondation SETHY et le conseil du quartier deux.

« Ces organismes ne veulent pas mettre des bâtons dans les roues, ils veulent juste le regarder (le projet), le voir et possiblement le bonifier », a ajouté Jean-Luc Nappert, qui, dans les circonstances, aurait aimé que ce point à l'ordre du jour soit reporté.

Sortie étonnante

Le maire de Granby, Pascal Bonin, a toutefois qualifié d'« étonnante » la sortie du conseiller Nappert. « On a commencé ce projet-là en 2013. Ça a été long et ardu. Avoir le certification d'autorisation du ministère de l'Environnement, ça a été très difficile dans ce dossier-là. Le ministère est au fait et nous donne son aval de le faire. Ce qui n'est pas rien. On veut bien protéger la nature, mais si on se met à douter du ministère de l'Environnement, à moment donné, on va douter de qui ?», a questionné le maire.

Selon lui, le projet a déjà fait l'objet de plusieurs consultations au sein de l'appareil municipal. La première phase du projet, qui s'étend de la passerelle Miner au belvédère Georges-Landry, a par ailleurs fait l'unanimité au sein de la population. « Ce qu'on veut faire, c'est simple : on veut mettre la rivière en valeur et la rendre sécuritaire avec un éclairage qui ne sera pas intrusif », affirme Pascal Bonin.

Au terme de la séance du conseil municipal, le maire a laissé tomber aux médias que l'intervention de Jean-Luc Nappert aurait des visées politiques, laissant entendre qu'il essaie ainsi de « donner un hameçon à un autre candidat ».

Plus beau

Le maire Bonin assure par ailleurs que la deuxième phase sera plus belle que la première. « On veut refaire le même genre de sentier. Il va y avoir de la culture, de l'histoire là-dedans », lance-t-il.

Le projet comprend en outre l'ajout d'éclairage, pour des raisons de sécurité, mais aussi d'ambiance. « On n'a pas beaucoup de place où on peut aller se promener le soir », fait valoir le maire.

Selon lui, mettre le projet sur la glace aurait entraîné une hausse des coûts, lors d'un nouvel appel d'offres. « Ça nous aurait peut-être coûté 50 000 $, 100 000 $ de plus l'an prochain. Est-ce qu'on est prêt à mettre 100 000 $ de plus pour jaser ? », questionne-t-il.

Les travaux devraient être réalisés cet automne. Groupe AllaireGince Infrastructures de Granby s'est révélé le plus bas soumissionnaire conforme. Selon le sommaire décisionnel remis aux élus, dont les médias ont obtenu copie, le montant des travaux inclut également l'éclairage de la phase un du sentier.