L'actualité régionale en bref

Sherbrooke assumerait la plus grande part de l'enveloppe en déboursant 3 M $ échelonnés sur une décennie. De son côté, Lac-Brome devrait accorder près de 115 000 $, tandis que Sutton, Brigham et Cowansville devraient consentir chacune 75 000 $.

Plusieurs écoles du secteur de Brome-Missisquoi ont été privées de téléphone, mardi matin, à la suite d'une « erreur administrative » de la part du fournisseur de services téléphoniques de la commission scolaire du Val-des-Cerfs, indique la responsable des communications Isabelle Charest.

Le service a été rétabli vers 13 h dans les écoles du Premier-Envol et Mgr-Desranleau (Bedford), de la Chantignole et Saint-Vincent-Ferrier (Bromont), Curé-A.-Petit, Saint-Léon, Sainte-Thérèse et Massey-Vanier (Cowansville), de la Clé-des-Champs (Dunham), Mgr Douville, Saint-Jacques, Saint-Romuald et Jean-Jacques-Bertrand (Farnham) ainsi que Saint-François-d'Assise (Frelighsburg).

Il était toutefois possible de joindre ces établissements en passant par le centre administratif de Val-des-Cerfs au 450-372-0221. Pascal Faucher