Fermeture du CHSLD Horace-Boivin: l'opposition prend de l'ampleur

Bien que la partie soit loin d'être gagnée, Pascal Russell voit d'un bon oeil les récents développements dans le dossier. « On veut garder notre CHSLD ouvert, garder les résidents et les emplois ici. On l'a dit haut et fort et je crois que le message commence à passer », a-t-il indiqué en entrevue.

Le directeur général adjoint aux programmes sociaux et réadaptation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie, Carol Fillion, affirmait à La Voix de l'Est en juillet dernier avoir formulé une recommandation au ministre de la Santé, Gaétan Barrette­, voulant que la fermeture du CHSLD Horace-Boivin soit incontournable, principalement en raison de sa vétusté.

Or, M. Fillion vient d'accéder au poste de président-directeur général adjoint du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. « Je n'ai rien contre M. Fillion. Mais c'est évident qu'il ne poussait pas dans le même sens que nous, a imagé M. Russell. On verra comment se positionnera son successeur. »

De plus, le maire de Waterloo a indiqué que des représentants du ministère de la Santé ont récemment inspecté le CHSLD Horace-Boivin. Ce qui, selon lui est un « bon indicateur » que Québec reprend les rênes dans le dossier. L'attachée de presse du ministre Barrette, Julie White, a confirmé à La Voix de l'Est qu'une inspection du centre d'hébergement a bel et bien été faite par le Ministère le 22 août. Il ne s'agit toutefois que d'une visite périodique, a-t-elle précisé.

Mme White a également réitéré que le ministre de la Santé doit rencontrer M. Russell au cours des semaines à venir. La date du tête-à-tête, qui doit avoir lieu à Québec, devrait être dévoilée cette semaine.

Pétition

Jusqu'ici, Bromont, Stukely-­Sud, Shefford, Saint-Joachim-­de-Shefford­, Warden, Saint-Étienne-de-Bolton­, Saint-Alphonse-de-Granby, Roxton­ Pond et Waterloo ont appuyé le mouvement concernant le maintien des activités du CHSLD Horace-Boivin­. Une pétition, lancée­ par Annie Gaudreau, dont le frère réside au CHSLD de Waterloo, a recueilli près de 3000 signatures (versions papier et électronique) à ce jour, a-t-elle mentionné à La Voix de l'Est. Une réalité qui rassure celle qui pilote la pétition.

« Autant d'appuis, ça soulève beaucoup d'émotions, a-t-elle lancé, des trémolos dans la voix. En tant que citoyen, quand on soulève un questionnement, on ne s'attend pas à avoir un soutien comme ça. Un CHSLD, ce sont des gens souvent oubliés. C'est extrêmement touchant que les gens autour y tiennent tant et veuillent le protéger. Vraiment, il ne faut surtout pas baisser les bras. »