Le corps du disparu retrouvé à Venise-en-Québec

L'homme de 54 ans avait été aperçu pour la dernière fois samedi soir alors qu'il tentait de récupérer son embarcation à la dérive dans les eaux du lac. Depuis, ses proches étaient sans nouvelles de lui.

Sa disparition a été signalée dimanche. Les policiers de la Sûreté du Québec et les pompiers ont multiplié les recherches dimanche et lundi dans l'espoir de retrouver le citoyen de Verdun. Des plongeurs et des policiers à bord d'un hélicoptère ont également­ été mis à contribution.

C'est un riverain qui a découvert son corps inanimé sur les berges du lac Champlain, mardi matin, dans le secteur de l'avenue Venise Ouest.