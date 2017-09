Élections à Waterloo: Richard Morasse dévoile son équipe

M. Morasse présentera un membre de son équipe dans chacun des districts électoraux de la municipalité, mais il préfère attendre avant de préciser lesquels.

Ce qu'on sait, c'est que les personnes suivantes tenteront de se faire élire avec lui : Robert Auclair, membre de l'entreprise Surplus Malouin et bien connu dans le monde du hockey, André Bélanger­, président de la fabrique Saint-Bernardin et ancien maire de Waterloo de 1986 à 1994, Pierre Brien, gestionnaire de longue date du Service de protection contre les incendies de Waterloo, Paul-Éloi Dufresne, conseiller municipal actuel du district 4, Claude Dupont, maître électricien à la retraite, et Marie-Josée Paquette, instructrice civile et officière chez les Cadets de Waterloo, pompière auxiliaire et première répondante.

« Ce sont des gens d'ici qui ont Waterloo tatouée sur le coeur. Des candidats connus et reconnus, des acteurs du milieu que les résidants de Waterloo côtoient au quotidien », fait remarquer Richard Morasse, en se disant impressionné par la qualité des candidats dont il s'est entouré.

Et ce, peu importe leur âge. « L'âge n'a aucune importance pour moi. C'est leur énergie et leur motivation qui comptent. Et ces gens-là sont prêts à se mettre le nez dans le trafic. »

Selon Richard Morasse, les actions concrètes de son équipe permettront justement de faire entendre les voix de chacune des générations de Waterloo en matière d'urbanisme, de création d'emplois, de développement économique, local et communautaire, de loisirs, de culture et d'environnement.

Quant au nom officiel de son équipe, il devrait être révélé cette semaine.

Appui au CHSLD

Par ailleurs, l'équipe de Richard Morasse se prononce publiquement - comme le fait aussi l'équipe de son adversaire Jean-Marie Lachapelle - en faveur du maintien à Waterloo des services du CHSLD Pavillon Horace-Boivin­, présentement menacé de fermeture.

M. Morasse et son équipe s'engagent eux aussi formellement à prendre part à la recherche de solutions pour maintenir les services offerts dans ces installations.

« Nous entendons proposer et mettre en oeuvre une participation financière récurrente du budget de la ville de Waterloo et de donateurs privés », peut-on lire dans une lettre d'appui publiée aujourd'hui en page 10 de La Voix de l'Est.