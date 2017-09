Grands excès de vitesse sur l'autoroute 10

La Voix de l'Est

Un troisième automobiliste a été intercepté un peu plus loin, près de Magog. Des contraventions pour grands excès de vitesse ont été remises à chacun d'eux.

« Les vitesses étaient de plus de 160 km/h à près de 180 km/h sur l'autoroute. Donc ce sont des constats d'infractions qui varient entre 630 $ et 930 $, à part des frais. Et de 10 à 14 points d'inaptitude », précise Ingrid Asselin, porte-parole pour la SQ.

Les conducteurs fautifs sont dans la vingtaine et la trentaine. Dans le cas de grands excès de vitesse, les points d'inaptitude sont doublés, le permis de conduire est suspendu pour sept jours et le véhicule impliqué est remisé. La Voix de l'Est