Le Marché public de Granby fête ses 10 ans

La programmation a été lancée par le nouveau président du marché, Dominic Châtelain, vendredi.

« C'est nos clients, ces amoureux de bonne bouffe et de fraîcheur locale qui, beau temps mauvais temps, créent cette ambiance de fête dans notre belle place publique au centre-ville. C'est pourquoi les huit dernières- semaines de notre 10e saison seront des plus animées en guise de remerciement ! », a-t-il mentionné.

Le comité du 10e anniversaire, formé de producteurs et de bénévoles, a mis sur pied une programmation spéciale, qui s'est amorcée samedi avec un atelier de cannage. Démonstrations culinaires et ateliers de germination, sur l'agri-culture et de fabrication de kombucha sont au calendrier jusqu'au 21 octobre, date à laquelle il y aura des animations pour la famille.