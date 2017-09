Encadrement du cannabis: entre inquiétudes et opportunités

Cynthia Laflamme

(Granby) La tournée de consultations sur l'encadrement du cannabis était de passage vendredi à Granby. En après-midi, une dizaine de représentants des organisations issues du domaine de la santé, du traitement des dépendances, de la production de cannabis à des fins thérapeutiques et de futurs aspirants commerçants de vente de cannabis ou de ses produits dérivés ont présenté leur mémoire à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, qui préside cette série de consultations publiques en compagnie du docteur Horacio Arruda, directeur national de la santé publique. En soirée, plus d'une vingtaine de citoyens ont discuté de différentes questions entourant la prévention et la mise en marché. Un représentant par table a ensuite présenté les points importants qui sont ressortis des débats, parfois difficiles. La Voix de l'Est vous présente quelques-uns des points de vue exposés.