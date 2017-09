La région en bref

Durant la période des travaux, la Ville invite donc les automobilistes à être attentifs et à suivre les panneaux de signalisation en place. Pour plus d'informations, il est possible de consulter la carte interactive Info-travaux sur le site web de la Ville au ville.granby.qc.ca. La Voix de l'Est

Les travaux seront réalisés en deux phases. La première se déroulera entre les rues Édouard et Cowie, alors que la deuxième se déploiera entre les rues Édouard et Denison.

Les 15 ans d'existence des Correspondances d'Eastman ont été soulignés cette semaine en compagnie des cinq membres fondateurs. Deux plaques commémoratives ont pour l'occasion été inaugurées dans le parc du Temps qui passe, au coeur du village, devant quelque 80 personnes.

De gauche à droite sur la photo : Philippe-Denis Richard, conseiller municipal à Eastman, cofondateur des Correspondances d'Eastman et président du comité arts et culture, Line Richer, Louise Portal, Jacques Allard et Nicole Fontaine, tous cofondateurs des Correspondances, Yvon Laramée, maire d'Eastman, ainsi que Nathalie Lemaire, conseillère municipale à Eastman et membre du comité arts et culture. La Voix de l'Est