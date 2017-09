Projet de CHSLD: le site des Industries Cresswell est ciblé

« Le site de la Cresswell est une avenue que l'on explore. [...] C'est un terrain à revaloriser. Un pôle institutionnel fort à Granby. Pour le moment, c'est l'endroit que l'on privilégie [pour le projet de CHSLD] », a indiqué en entrevue Frédérick Gariépy, gestionnaire chez Médifice, une firme de Boisbriand spécialisée dans le créneau de la santé depuis plus de 20 ans.

Rappelons que le site des Industries Cresswell, rue Léon-Harmel, avait été envisagé pour accueillir le futur centre aquatique de Granby. La présence de trichloréthylène (TCE), un contaminant, dans le sol avait finalement incité les élus à laisser de côté cette option en juin 2015, pour se tourner vers le parc Dubuc.

En ce qui concerne le projet de centre d'hébergement, il consistait à l'origine à transférer 64 lits du Centre Leclerc, sis à même l'hôpital. On parlait donc d'un ajout total de 32 places. Or, ce nouvel établissement ne répondait pas à l'ensemble des besoins de la région. Le projet bonifié à 198 lits comblerait cette lacune.

La construction du CHSLD devrait se concrétiser d'ici 2019. L'accroissement du nombre de lits de l'établissement entraînerait toutefois la fermeture du centre d'hébergement Horace-Boivin de Waterloo, qui compte 41 lits. Les résidents seraient redirigés en partie vers le CHSLD Santé Courville, situé juste en face, qui dispose désormais de 44 lits « en partenariat » avec le réseau public. La priorité sera donnée aux gens originaires de Waterloo. Les autres seraient transférés dans le nouvel établissement de Granby.

Si Médifice remporte l'appel d'offres, qui devrait être lancé sous peu, et que le site de la Cresswell est toujours dans les cartons, le CHSLD serait construit « à l'arrière du lot », a fait valoir M. Gariépy.

Un projet commercial pourrait voir le jour à l'avant, a-t-il confirmé, préférant ne pas en dévoiler la teneur pour le moment. « On regarde les sites disponibles à Granby. On ne ferme aucune porte, a-t-il renchéri. On va voir quand l'appel d'offres tombera si on a d'autres opportunités. »