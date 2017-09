Ski Bromont conteste l'amende de la Ville

La Ville a sanctionné Ski Bromont quelques jours après que le ministère de l'Environnement ait confirmé que la compagnie ne possédait pas de certificat d'autorisation pour procéder à des travaux sur le barrage. Le Ministère a également sévi en émettant un avis de non-conformité pour « enrochement illégal dans le littoral de la rivière Yamaska ».

Le lac Sheffington se trouve dans une partie élargie de la rivière Yamaska, au nord-est de la rue Joliette à Bromont. Ski Bromont y puise une partie de l'eau destinée à son système de fabrication de neige artificielle.

En cour municipale le 2 juin à Waterloo, le président de Ski Bromont Charles Désourdy a plaidé non coupable à l'accusation de la Ville d'avoir réalisé les travaux sans détenir de permis. « On a eu des discussions avec la Ville. Mais on n'a pas pu s'entendre. On va présenter nos arguments au juge », a-t-il indiqué lorsque joint jeudi.

La Ville a fait connaître sa position au tribunal le 21 août. M. Désourdy pourra faire de même plus tard cet automne.

Pour M. Désourdy, les travaux effectués n'ont pas consisté à construire un barrage, mais plutôt à l'entretenir. Aucun nouveau matériau n'a été apporté au site, insiste-t-il. « On a utilisé ce qu'il y avait déjà sur place. On a remonté des pierres comme on l'a déjà fait à quelques reprises ces dernières années. C'est vraiment de l'entretien. »

Cette affaire a une large portée, de l'avis de M. Désourdy. Plusieurs entreprises doivent assurer l'entretien d'infrastructures dans des cours d'eau, dit-il. Il cite notamment les clubs de golf, les organismes qui s'occupent des pistes cyclables ainsi que les stations de ski comme la sienne.

« On a des ponceaux. Les clubs de golf ont des lacs et des ruisseaux. Va-t-on demander des certificats d'autorisation du ministère chaque fois qu'on doit faire de l'entretien ? Ça ne finirait plus ; on inonderait le ministère », image-t-il.

Les municipalités doivent se montrer sensibles à ces réalités, croit M. Désourdy. « On est soucieux de l'environnement. Mais on doit aussi entretenir nos infrastructures. Ça prend un équilibre. »

Au ministère de l'Environnement, on refuse de commenter le dossier puisqu'une enquête est en cours, a indiqué Clément Falardeau, porte-parole de l'organisme.