Un circuit d'entraînement dans les Boisés Miner

(Granby) Les sentiers des Boisés Miner ont vu apparaître, la semaine dernière, une dizaine de panneaux proposant des exercices de musculation et d'étirement aux marcheurs et joggeurs.

La Voix de l'Est

Le circuit d'entraînement en plein air Benchfit est bien différent des exerciseurs installés dans les parcs Terry-Fox et Bérubé. La Ville de Granby a cherché à atteindre davantage les personnes en bonne condition physique et à leur offrir des exercices d'endurance plus exigeants.

« Souvent, les commentaires qu'on recevait étaient que les exerciseurs étaient plutôt pour les gens un peu plus âgés, souligne François Méthot-Borduas, directeur des travaux publics. C'est l'alternative qu'on a choisie. »

Le projet avait été annoncé au début de l'année, alors que la neige recouvrait toujours les sentiers et ses infrastructures. Il est maintenant complété. Le circuit fait notamment appel aux bancs et aux tables à pique-nique déjà installés le long des sentiers en guise d'outils d'entraînement.

Les panneaux longilignes présentent deux options de circuit. La première, Vitalia, suggère deux exercices pour les aînés. Sur l'autre face, le circuit Enduro propose des exercices pour les utilisateurs déjà en bonne condition physique et à la recherche d'un défi plus relevé.

Des explications sur la position à tenir et le mouvement à réaliser ainsi que des alternatives pour augmenter ou diminuer le niveau de difficulté accompagnent les illustrations.

C'est l'équipe de kinésiologues de l'entreprise Trekfit de Chambly qui a développé ces parcours d'entraînements.

« C'est un concept québécois qui n'est pas très vieux, indique Danielle Saint-Jean, contremaître aux parcs et terrains de jeux de Granby. À Montréal, ça fait deux ou trois ans qu'ils l'ont. C'était une façon simple de tirer profit du Boisé Miner sans complètement le défigurer. Beaucoup de gens vont marcher ou courir dans le Boisé Miner, c'était un ajout supplémentaire sans amener des structures qui sont très lourdes pour le parc. »

Les stations sont installées aux 200 ou 300 mètres l'une de l'autre.