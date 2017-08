L'actualité régionale en bref

Les résidences qui s'y trouvent déjà ont un droit acquis. Il souhaite également que certaines irrégularités soient corrigées, notamment en ce qui concerne la taille minimale des bâtiments et des terrains qui peuvent y être construits. Il a déposé un mémoire avec ses requêtes et une explication les accompagne. Le conseil recevra le document.

Depuis le 1er avril 2010, plus de 850 patients et leur famille ont pu bénéficier des services de la maison d'accompagnement. La Voix de l'Est

Plus de 40 000 personnes sont attendues ce week-end dans le petit village de Brome à l'occasion de la 161e Expo de Brome. Du 1er au 4 septembre, une multitude d'activités entourant le monde agricole sont prévues, comme les présentations d'attelages de chevaux, les jugements d'animaux et des exposés sur l'élevage d'animaux et les produits horticoles et agricoles.

Également au menu : des compétitions de traction chevaline, vendredi soir, les tirs de camion, samedi soir, et les courses de chevaux, lundi à 13 h. Les manèges de Beauce Carnaval seront sur place. Reconnu mondialement, le sculpteur de sable Stéphane Robert sera un invité spécial, une première à l'Expo de Brome. La Voix de l'Est