Une consultation sur l'encadrement du cannabis à Granby

La Voix de l'Est

«Ils nous demandent tous d'investir dans la prévention», indique en entrevue la ministre à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois.

Attention: il n'est pas question ici de légalisation, mais bien d'encadrement en prévision de la légalisation du cannabis, qui est prévue au plus tard le 1er juillet 2018 par le gouvernement fédéral, a précisé la ministre à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois lors d'un entretien téléphonique avec La Voix de l'Est mercredi.

Les participants peuvent s'exprimer sur trois thèmes: la prévention, la sensibilisation et les effets sur la santé, la commercialisation du cannabis et la sécurité.

«Ce qu'on vise, c'est avoir un bon encadrement parce que ce que l'on veut, c'est protéger la santé publique, mais aussi la sécurité des gens», mentionne la ministre Charlebois.

Quinze représentants d'organisations défileront vendredi à l'hôtel le Castel de Granby. Parmi eux: la Dre Mélissa Généreux, de la Direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, Éliane Trottier-Dupuis, du Centre l'Envolée, et Lucie Couillard, du Centre de soutien en santé mentale Montérégie. Des représentants d'entreprises et de centres de prévention et de traitement à la dépendance sont aussi inscrits.

Jusqu'à maintenant, des consultations ont eu lieu à Rimouski, Québec et à Saguenay.

Un point commun aux trois endroits?

La prévention, affirme la ministre.

«Tout le monde veut de la prévention très jeune, et ce pour toute une vie et dans plusieurs axes, indique-t-elle. Ils nous demandent tous d'investir dans la prévention.»

Les citoyens sont également invités à partager leur point de vue lors des discussions en tables rondes. «Je suis assez étonnée du niveau de préparation des gens, notamment chez les jeunes, affirme la ministre Charlebois. Ça m'impressionne la qualité de leurs propos, les recherches qu'ils ont faites. Ils sont documentés. Jusqu'à maintenant, c'est autant des hommes que des femmes et de tous les âges. Ils sont tous assis à la même table et partagent des points de vue. Les gens sont sérieux, respectueux et veulent apporter leur réflexion, leur point de vue.»

Dans le même esprit, quelque 8500 personnes ont également rempli un formulaire en ligne sur la question. «C'est beaucoup de monde en une semaine. Je suis bien contente, car ça veut dire que les gens veulent témoigner de leur point de vue, qu'ils veulent participer à la consultation», indique Lucie Charlebois.

L'exercice mènera au dépôt d'un projet de loi-cadre à l'automne. «Quand on va rédiger le projet de loi, on tient compte bien sûr de l'opinion publique, des rapports d'experts et du côté juridique. Ces trois amalgames seront pris en considération pour avoir un bon projet de loi-cadre», souligne la ministre.

Les citoyens qui souhaitent participer à la consultation à Granby peuvent s'inscrire au encadrementcannabis.gouv.qc.ca ou faire valoir leur point de vue en remplissant un formulaire disponible sur ce site web.