La région en bref

Le service de sécurité incendie de Saint-Armand a été alerté vers 6 h 40 lundi. « Il y avait de la boucane qui sortait d'un peu partout. On avait probablement une propagation complète dans le bas de la bâtisse », indique le directeur Andrew Monette. Une trentaine de pompiers - y compris des ressources provenant de Bedford, Frelighsburg et de Swanson au Vermont - ont été appelés en renfort.

Le bâtiment a été ventilé et les employés de l'usine ont pu procéder aux réparations. Une vingtaine de pompiers sont intervenus. Il s'est écoulé moins d'une heure et demie avant que la situation rentre dans l'ordre et que les employés puissent retourner à leur poste de travail. La production a quant à elle pu reprendre vers 4 h dans la nuit de lundi à mardi.

Une fuite d'ammoniac dans un bâtiment abritant la salle des compresseurs a été décelée vers 22 h 10. Les employés du secteur ont été évacués et déplacés dans une zone sécurisée de l'usine. Les pompiers ont enfilé des combinaisons spéciales et se sont introduits dans le bâtiment pour localiser l'origine de la fuite. Lorsqu'ils l'ont trouvée, la valve qui posait problème a été fermée.

La centenaire a reçu des certificats honorifiques du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et du député de Shefford, Pierre Breton. Ce dernier lui a même rendu visite mardi matin à la Résidence Parent de Granby où vit Marguerite Viens Lacoste depuis maintenant 13 ans. Deux filles de la fêtée, Suzanne et Huguette, étaient présentes pour l'occasion. Karine Blanchard

Quelque 140 membres de sa grande famille - elle a eu cinq enfants, 14 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants - ont souligné cet événement le jour de son anniversaire. La femme est encore très autonome et est reconnue pour son côté sociable et son amour du chant. Elle est d'ailleurs une pionnière de la chorale d'Ange-Gardien.

« Il faut rassembler tous ceux qui veulent qu'un changement s'opère en politique et je rêve que l'on puisse former ce mouvement en vue de la prochaine élection », indique M. Brasseur. Pascal Faucher

Après avoir pris fin abruptement l'an dernier, le projet Boîtes en forme est de retour. Une initiative de Vie culturelle et communautaire (VCC) de Granby, ces boîtes visent à promouvoir une nouvelle façon de s'amuser et de bouger dans les parcs.

L'été dernier, elles étaient disposées dans les parcs Fortin, Jean-Yves-Phaneuf et Daniel-Johnson, mais, remplies de jouets et d'accessoires sportifs, elles ont été vandalisées et vidées de leur contenu, ce qui a incité VCC à les retirer. Un nouveau modèle de boîte, plus durable et plus sécuritaire pour les participants, a depuis été élaboré.

Les nouvelles structures ont été installées dans les parcs Fortin (rue Cyr) et Jean-Yves-Phaneuf (rue Fournier). Elles sont dorénavant verrouillées. VCC est ainsi à la recherche de bénévoles qui iront ouvrir et fermer les Boîtes en forme matin et soir pour éviter le vol de matériel.

Les personnes intéressées peuvent joindre le 450-361-6081 pour donner leur nom et leurs disponibilités. Il est toujours possible pour les citoyens d'ajouter du matériel qu'ils n'utilisent plus dans les boîtes de leur quartier pour permettre aux enfants de s'amuser. La Voix de L'Est