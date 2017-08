Grand Bal en rouge pour la Croix-Rouge

Agrandir

Le président du comité organisateur du Grand Bal en rouge, Jean-François Poncelet, la responsable des médias pour la section Haute-Yamaska/Brome-Missisquoi, Lucille Whissell et les coprésidents d'honneur de l'événement, Me Joannie Tardif et Me Patrick Boucher ont annoncé la tenue du 12e Grand Bal en rouge pendant lequel ils espèrent amasser 85 000 $.

Janick Marois, La Voix de l'Est