La région en bref

La collecte du député se fait avec la collaboration des Conseils 1093 et 9842 des Chevaliers de Colomb et d'Héma-Québec. « Un tel évènement représente un acte concret d'entraide communautaire, autant pour les donneurs que pour ceux qui ont besoin de sang. Je suis très heureux de faire ce geste pour aider la population et je souhaite que tous soient conscientisés à l'importance du don de sang pour sauver des vies », affirme Pierre Breton.

Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent faire un don de sang, si elles respectent les critères d'admissibilité qu'il est possible de vérifier sur le site d'Héma-Québec dans la section Sang, puis Donneur.

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec.