L'actualité régionale en bref

La Voix de l'Est

Des musiciens locaux se sont produits sur le coup de 13 h 30. Des artisans locaux avaient également aménagé des kiosques pour présenter leurs produits. La Voix de l'Est

La municipalité de Saint-Armand a annoncé vendredi soir la fermeture impromptue du restaurant Capitaine Lou, situé dans un bâtiment dont elle est propriétaire.

Le locataire - dont l'identité n'a pas été révélée - des locaux du 193, avenue Champlain a quitté subitement la semaine dernière, alors que son bail d'un an est entré en vigueur en avril dernier. « On lui avait demandé certaines choses, et ça ne faisait pas son affaire », indique la mairesse Marielle Cartier.

Sur la page Facebook de Saint-Armand, plusieurs internautes affirment que les lieux ont été laissés dans un état « déplorable ». La mairesse Cartier s'est toutefois montrée prudente. « C'est entre les mains des avocats, donc vous pouvez comprendre mon silence », a-t-elle affirmé.

Le dossier sera abordé par le conseil municipal lundi soir lors d'une séance extraordinaire. Le bail du 193, avenue Champlain sera alors résilié, peut-on lire dans l'ordre du jour. Les citoyens devraient obtenir plus de détails au début du mois de septembre. Jonathan Gagnon