Le Grand Sentier complété à Farnham

Le Grand Sentier a été finalisé dans les Maritimes et son ouverture officielle a été célébrée samedi partout au pays.

L'aménagement d'un sentier transcanadien a été lancé à l'occasion du 125e anniversaire du Canada et il a été terminé à temps pour le 150e. Il s'agit du réseau de sentiers multi-récréatifs le plus long au monde - 22 000 km - avec ses sentiers terrestres et maritimes, tant en ville qu'à la campagne et en milieu sauvage.

À Farnham, le comité Pro-Piste a profité de l'occasion pour inaugurer la reconstruction de la halte 104, à l'intersection de la route 104 et de la piste cyclable. Il est le comité responsable de l'entretien de la piste cyclable entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Ange-Gardien. Ce tronçon fait partie du Grand Sentier.