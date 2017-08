50 000 spectateurs... et «une grande finale» pour le FICG

« On parle beaucoup des finales de 2009 et 2010. On peut juger de la qualité d'une finale 5, 6 ans plus tard selon où les artistes sont rendus dans leur carrière. Dans quelques années, on va dire que 2017 était une grande finale, confie M. Fortier, qui croit que les finalistes feront carrière. La qualité des interprètes du petit festival était formidable aussi ! Je suis content ! »

Pierre Fortier espère fracasser le record d'assistance de 2016 l'an prochain alors que le Festival de la chanson célébrera- ses 50 ans d'existence.

« Le corpus de la programmation est fait. Ça va être probablement sur deux semaines et non dix jours. On a la majorité des têtes d'affiche réservées. Maintenant, il faut s'assurer du financement de tout ça. D'ici la fin octobre, je veux savoir avec quel budget je peux travailler. »

Ce qu'il souhaite ? Une plus grosse équipe, de plus gros spectacles, une plus grosse scène... « Un plus gros tout. On veut que ce soit un événement qui va marquer Granby pour longtemps ! »

Questionné sur d'éventuelles têtes d'affiche, le DG lance au vol les noms d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe et Klô Pelgag. Jean Leloup, gagnant du concours en 1983, a été invité, mais l'organisation ne s'attend pas à une réponse rapide de « l'électron libre ».

Plusieurs artistes qui sont passés par le FICG ont été invités, mais d'autres chanteurs le sont aussi. Il est question d'artistes qui correspondent à l'esthétique du festival.

Enfin, comme le directeur général l'avait déjà annoncé, les spectacles hommages feront relâche en 2018. Pour le 50e anniversaire, ils céderont la place aux spectacles concept. Cynthia Laflamme