L'actualité régionale en bref

La Voix de l'Est

« Le défi alimentaire demeure entier et l'agriculture subit des pressions comme jamais dans son histoire. Il faut jeter un autre regard sur la terre : l'agriculture familiale », a déclaré le secrétaire général d'UPA DI, André Beaudoin. La Voix de l'Est

L'UPA DI a pour mission de soutenir la ferme familiale comme modèle d'agriculture durable partout dans le monde. En 25 ans, les programmes ont permis de valoriser l'agriculture et de mener des projets structurants en Haïti, au Niger, en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, à la République du Salvador, au Guatémala, au Mali et au Chili.

Les 25 ans d'opérations de l'UPA Développement international ont été soulignés, jeudi soir à Granby, sous la présidence d'honneur de l'ex-ministre du Développement international et de la Francophonie, Christian Paradis et en présence de la ministre Marie-Claude Bibeau.

Les blessures de l'homme et de la femme sont sévères, mais ne mettent pas leur vie en danger, indique Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec. La méconnaissance du secteur pourrait expliquer qu'ils aient manqué cette courbe prononcée. Cynthia Laflamme

Une rencontre d'information sur la renaturalisation des bandes riveraines aura lieu à l'hôtel de ville de Bromont le 9 septembre. Celle-ci est organisée par Action conservation du bassin versant du lac Bromont (ACBVLB), de concert avec la Ville.

Il sera notamment question de la nouvelle réglementation municipale et de différents outils proposés pour s'y conformer. Pour de plus amples renseignements, contactez l'ACBVLB par courriel à info@lacbromont.ca ou au 450-263-3360. La Voix de l'Est