Les policiers font sentir leur présence au parc Miner

« C'est le parc du centre-ville. Ça a toujours été un parc qui attirait beaucoup de clientèle, et parfois une clientèle problématique. Il y a toujours eu de nombreux appels dans ce parc », indique Caroline Garand, porte-parole du Service de police de Granby.

La tenue d'activités organisées par la Ville de Granby y entraîne aussi une plus grande affluence pendant la saison estivale. Et qui dit endroit achalandé, dit présence policière.

« Cette année, on a fait une quarantaine d'interventions, mais il y a peut-être le tiers qui représentent des activités de prévention », explique la policière Garand. Et la situation n'est pas pire cet été, précise-t-elle, le nombre d'inter­ventions au parc demeurant, somme toute, sensiblement le même d'une année à l'autre.

Les patrouilleurs à vélo et à pied ont notamment assuré une présence. Les policiers qui patrouillent en voiture ont aussi effectué des rondes.

« Plus on est présents, plus on a de chances de voir des choses, de localiser des gens qui font l'objet d'un mandat d'arrestation, d'appliquer la réglementation municipale, mentionne la policière. On sait que c'est un endroit qui a toujours été propice aux rassemblements parce qu'il est au centre-ville. »

Bagarre, attroupements, consommation d'alcool, ivresse dans un endroit public, plainte pour bruit, poubelle renversée, intervention en matière de stupéfiants à deux occasions et arrestation d'une personne faisant l'objet d'un mandat figurent parmi les motifs pour lesquels les agents sont débarqués cet été.

Les policiers invitent les citoyens à dénoncer toute activité jugée inacceptable. « On n'est pas toujours là quand il arrive quelque chose. La population n'a pas à hésiter à dénoncer pour nous aider à garder l'ordre au maximum dans le parc », indique Mme Garand.