Luc Perron affrontera Robert Vincent dans le quartier 9

« Je me présente comme candidat indépendant. Je ne suis à la solde de personne. Je n'ai les mains liées avec personne », a -t-il affirmé lors d'une conférence de presse organisée chez lui en présence de proches et d'amis.

Impliqué notamment au sein de l'Association Québec-France, de la Confrérie de l'omelette géante, du comité de la politique pour les aînés à Granby et comme directeur général de la Fondation Pierre-Jules-Crevier, M. Perron dit vouloir participer au développement­ de la ville.

« Je veux y participer avec une écoute, une participation des citoyens », résume-t-il.

Ses 31 années d'expérience comme négociateur de conventions collectives pour les enseignants lui ont permis de se familiariser avec les rouages de l'administration publique, fait-il valoir.

Engagements

Son premier engagement, s'il est élu le 5 novembre : la transparence. « Je veux une transparence totale au niveau des finances publiques », dit l'homme qui a été candidat pour le Parti québécois à Granby en 2012.

Il veut aussi créer un comité de citoyens du district 9 pour leur permettre d'être entendus. Par cette démarche, il souhaite favoriser les initiatives citoyennes. Il cite en exemple le jardin aménagé devant l'hôpital.

Son troisième engagement : que la Ville soit sécuritaire. Luc Perron fait entre autres référence à la cohabitation entre les visiteurs du Zoo de Granby et les citoyens du district.

Le Granbyen s'engage également à ce que l'eau potable demeure de qualité. « Et ça veut dire qu'on doit faire des investissements pour être à jour, précise-t-il. Je vais toujours me battre bec et ongles pour que l'eau potable demeure gratuite. »

Enfin, il veut que Granby demeure une ville récréotouristique. « On a une ville de renommée internationale et il faut la conserver », dit-il.

Luc Perron fera bientôt du porte-à-porte pour se présenter aux électeurs du quartier.