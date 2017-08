Un camion se renverse sur la 137

La Voix de l'Est

Le camion roulait sur la route provinciale lorsqu'il a versé dans le fossé, près de l'embranchement de la route 211. Même si le mastodonte s'est retrouvé sur le côté, le camionneur a réussi à sortir par ses propres moyens de la cabine.

Les premiers répondants et pompiers du Service des incendies de Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton ont été appelés à intervenir. « Le camionneur avait quelques lacérations et des douleurs au dos », décrit Stéphane Dufresne, du service des incendies. L'homme a ensuite été traité par les paramédics et transporté à l'hôpital de Granby.

Les pompiers se sont également affairés à ramasser le diesel du réservoir à essence qui s'est déversé dans le fossé.

Le contenu du camion a été transféré dans une autre benne avant de procéder au remorquage du mastodonte. À certains moments, la route 137 a été complètement fermée à la circulation tandis qu'à d'autres, elle était permise en alternance.