L'actualité en bref

La Sûreté du Québec enquête. Aucune hypothèse n'est écartée, dont la distraction au volant. Une fois l'enquête complétée, le dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui déterminera si des accusations seront déposées contre le conducteur de 19 ans. Karine Blanchard

Le conducteur de la camionnette et son enfant ont été blessés, mais leur vie n'est pas en danger.

Un premier véhicule, conduit par un jeune homme de 19 ans qui roulait en direction est, a dévié de sa trajectoire et s'est retrouvé dans la voie inverse. Un impact est alors survenu avec la camionnette qui roulait dans cette voie.

La collision s'est produite vers 7 h sur la route 139, entre le 7 e et le 9 e rang.

Les policiers étaient assistés de l'hélicoptère des Forces armées canadiennes et d'agents de la Gendarmerie Royale du Canada.

Les opérations d'éradication de cannabis Cisaille 2.0 sont de retour. Les policiers de la Sûreté du Québec et ceux de l'Escouade régionale mixte de l'Estrie ont arraché mercredi quelque 1160 plants répartis sur sept sites situés dans les municipalités d'Abercorn, Stanbridge East et Sainte-Sabine.

Des vendeurs itinérants sans permis attirent une fois de plus l'attention à Granby. Le Service de police de Granby et la Ville ont reçu quelques plaintes à ce sujet au cours des derniers jours.

Les policiers rappellent que la sollicitation de porte-à-porte à des fins lucratives est interdite à Granby, à moins d'avoir obtenu un permis de la division des permis et inspections.

« On a donné une contravention à une personne qui faisait de la sollicitation sans permis, indique Caroline Garand, porte-parole du service de police. Je ne peux pas identifier les compagnies parce que les compagnies sont véridiques et ce n'est pas juste une compagnie. Il y a de tous genres de biens et de services. »

Mme Garand invite les citoyens à demander aux vendeurs itinérants de leur présenter leur permis municipal. Ils peuvent en vérifier la validité par téléphone auprès de la Ville au 450-776-8260.

« Dans le doute, communiquez directement avec le service de police pour qu'un patrouilleur se déplace pour identifier la personne, et au besoin, donner des contraventions. Si le représentant n'est pas en mesure de présenter le permis émis par la Ville, méfiez-vous de ses intentions et de la légitimité du service offert. » Cynthia Laflamme