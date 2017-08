Sutton identifiera ses zones inondables

La demande survient alors que des citoyens contestent un autre projet immobilier près de la rivière Sutton. Le promoteur Louis Beauregard veut construire des maisons sur des terrains compris entre le cours d'eau et la route 139. Des opposants clament que ceux-ci se trouvent en zone inondable, ce que dément l'étude présentée à la Ville par l'homme d'affaires.

En entrevue jeudi, le maire Louis Dandenault a expliqué que la confection de cartes identifiant quelles sont les zones inondables dans le périmètre urbain de la municipalité, là où les réseaux d'aqueduc et d'égout passent, aiderait les élus dans l'analyse des projets immobiliers. « On fait toujours ces vérifications quand on a des demandes de permis. Au lieu de procéder chaque fois à une étude, on aurait tout de suite l'information. Ça nous donnerait une vue d'ensemble dans les secteurs où on peut faire du développement », a-t-il dit.

Présentement, il incombe aux promoteurs de fournir les études démontrant quelles sont les zones inondables. Des citoyens doutent cependant des résultats étant donné que le travail est fait au nom de parties intéressées.

M. Dandenault balaie la critique du revers de la main. « Pensez-vous qu'un ingénieur va truquer des documents pour un contrat de 10 000 $ ?, demande-t-il. Il a un code de déontologie. Il peut perdre le droit de pratiquer. Je ne pense pas que ça en vaille la peine. »

Malgré tout, il est « peut-être » temps que la Ville se dote d'un outil pour déterminer où sont les zones inondables, croit le maire. « Comme ça, on va en avoir le coeur net. Ça va nous aider à prendre les meilleures décisions possible », dit-il.

Louis Dandenault n'a pas pu dire combien coûtera la confection de cartes des zones inondables. Il estime que la Ville pourrait devoir débourser 40 000 $ pour le contrat.

Revoir les méthodes

La MRC entreprendra le mandat d'ici peu, signale Francis Dorion, directeur du service de la gestion du territoire. Il veut d'abord s'entretenir avec des représentants du ministère de l'Environnement. « On sait que le Ministère est en réflexion sur toute la question des zones inondables. Ç'a été un gros enjeu au printemps avec toutes les inondations dans les municipalités. Ils veulent organiser une consultation. »

M. Dorion veut éviter que la MRC investisse des efforts et des ressources dans son mandat pour voir éventuellement le Ministère changer les règles du jeu quant aux méthodes pour déterminer les zones inondables. « On ne veut certainement pas devoir reprendre le travail. On doit savoir où le Ministère s'en va dans ce dossier. »

De nouveaux modèles pour établir les zones inondables sont en train d'être conçus, affirme M. Dorion. Ils tiennent compte des changements climatiques. « On veut se baser sur ce qu'il y a de plus récent dans nos analyses. »

Sutton est la seule ville à avoir fait une telle demande. La MRC doit se préparer à effectuer un travail similaire pour les 20 autres municipalités membres, estime Francis Dorion. « On est en réflexion sur notre nouveau schéma d'aménagement. On pense que c'est le genre d'information qu'on devrait ajouter au schéma. Il faut protéger les propriétés des gens. Et c'est clair qu'on a d'autres secteurs dans la MRC où des risques d'inondations existent. »

Le schéma d'aménagement de la MRC est échu depuis 2013. Les audiences pour jeter les bases d'un nouveau schéma, identifiant entre autres comment le développement du territoire doit se faire, devraient être lancées au cours des prochains mois.