Le parc Gaétan-Deschênes inauguré

(Granby) Les enfants et les petits-enfants de Gaétan Deschênes, conseiller municipal pour le canton de Granby pendant 30 ans, se sont mêlés à ses proches ainsi qu'aux conseillers municipaux de l'époque et ceux d'aujourd'hui pour inaugurer samedi le parc qui immortalisera la présence de l'homme politique dans sa chère ville.

Le nouveau parc se trouve dans la rue de Rouyn, dans un coin isolé complètement charmant pour les enfants du quartier. L'inauguration officielle s'est déroulée sous un chaud soleil digne du 24 juin, date d'anniversaire du décès du fervent homme politique qui a rendu l'âme à l'âge de 69 ans en 2010.

« C'est tout un honneur », a témoigné Fernande Deschênes à propos du parc qui portera le nom de son partenaire de vie maintenant décédé. « Il a tellement fait pour les citoyens, pour les enfants... Pour lui, il y avait une solution à tout. Il était amoureux de la politique », a-t-elle poursuivi.

Avec la larme à l'oeil, ses trois enfants ont pris la parole devant le reste de leur famille et les nombreux amis présents à l'inauguration. « C'est un grand honneur pour nous, sa famille, de pouvoir immortaliser son nom et son dévouement pour la communauté. De plus, le fait de nommer un parc pour enfants, ça nous rappelle son amour pour les enfants, et surtout son grand amour pour nous trois », a exprimé son fils Yves, émotif.

« Pour moi, c'est un peu émotif d'être ici, a quant à lui dit le maire de Granby, Pascal Bonin. De voir tous les gens ici aujourd'hui après une carrière politique. En politique, quand on est dedans, on ne pense pas nécessairement à ces impacts-là. De voir après ces années-là, les gens être ici, ça me touche beaucoup. Trente ans en politique municipale, c'est tout un accomplissement. »

« C'est vraiment honorable qu'il ait un parc en son nom. Je ne veux pas qu'on l'oublie », a aussi mentionné Fernande Deschênes, qui était très heureuse que tout son entourage, y compris une de ses soeurs qui réside aux États-Unis, se soit déplacé pour assister à cette inauguration.

On a rappelé, durant la cérémonie protocolaire, le caractère de l'homme politique d'expérience qui aimait « faire les choses à sa manière », son franc-parler et sa grande implication pour la ville qu'il aimait de tout son coeur. Au moins autant que sa grande famille.

Deschênes et des arbres

À une semaine de l'inauguration, la Ville de Granby a décidé d'ajouter « un petit quelque chose » au nouveau parc. Un jeune et frêle chêne a ainsi été mis en terre au parc, un peu à l'écart des modules pour enfants. « Ce chêne se tiendra bien droit toute sa vie, comme l'a fait M. Deschênes », a souligné Marie-Claude Delisle, coordonnatrice à la mairie de Granby, qui s'assurait du bon déroulement de la cérémonie protocolaire.

Plusieurs autres jeunes arbres garnissent le parc Gaétan-Deschênes. Ils y ont été plantés en septembre 2015 par des enfants dans le cadre du programme « Granby fière de ses enfants » piloté par la Ville.

« Chaque arbre porte le nom d'un enfant, et cela s'harmonise bien avec M. Deschênes. De voir ses citoyens, ses petits citoyens, le futur de sa ville... ça me touche beaucoup », a souligné le maire Bonin.

Et selon Fernande Deschênes, cela s'harmonise parfaitement avec les intérêts de Géatan Deschênes. « Ça me touche beaucoup, parce qu'à la maison, on a beaucoup d'arbres. Il y en a beaucoup qu'il a planté lui-même. C'était important pour lui. Il avait même fait une pancarte sur le parterre où il était écrit : Place des Chênes, et il avait planté trois chênes autour de ça ».