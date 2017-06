Ranger neuvième à Vallée-Jonction

La victoire est allée à l'Ontarien Cayden Lapcevich, champion en titre de la série, qui a devancé Alex Labbé et Louis-Philippe Dumoulin.

«J'avais certainement une voiture pour finir dans le top 5, mais on a essayé quelque chose lors de l'arrêt aux puits à la mi-course et ça n'a pas fonctionné, a expliqué Ranger. Soudainement, je me suis retrouvée avec une voiture sous-vireuse et j'ai perdu de la puissance. Neuvième, ce n'est pas le résultat qu'on espérait.»

Plus loin, Labbé, vainqueur sur l'ovale de Vallée-Jonction il y a un an, semblait plutôt satisfait de son résultat.

«Je suis passé proche, mais Cayden avait un petit quelque chose de plus que moi», a-t-il dit.

Le protégé de BRP pouvait toutefois se réjouir en pensant qu'il domine maintenant le championnat de la série Pinty's. Après trois courses, il montre 128 points, un de plus que Kevin Lacroix, sixième dimanche.

Le petit monde de la série canadienne de NASCAR se retrouvera à Mirabel le 8 juillet.

Tous les détails dans La Voix de l'Est de lundi.