Incendie d'un immeuble à logements à Cowansville

C'est un bloc appartement de douze logements qui a pris feu. Selon le sergent Thibodeault, de la Sureté du Québec, les résidents ont été évacués. Une personne serait légèrement blessée et une autre serait incommodée par la fumée. Leur vie n'est cependant pas en danger. La cause est toujours inconnue.

Les résidents évacués ont été pris en charge par la Croix Rouge.

Mobilisation de pompiers

Claude Paradis a aperçu de la fumée dans les airs en sortant d'un restaurant. Il a décidé d'aller y jeter un coup d'oeil. « D'après moi c'est un assez gros feu parce que les pompiers de Sutton, de Farnham et de Cowansville étaient là. Il y avait au moins vingt pompiers », témoigne-t-il. « Il y avait un pompier dans une échelle aérienne, et à cause de la boucane un moment donné tu ne le voyais plus le pompier. D'après moi c'est très très gros. Il y a plusieurs boyaux qui sont en train d'arroser », poursuit-il. Le témoin mentionne d'ailleurs entendre d'autres camions se diriger sur les lieux, alors qu'il est maintenant chez lui.

« On ne voit pas beaucoup de flammes. Mais la boucane sortait pas à peu près...Il y a des grosses chances que les locataires ne retournent pas chez eux à soir », conclut-il.

Un autre témoin affirme avoir aperçu les camions de pompiers des villes de Bromont et de Lac-Brôme également. Il disait aussi voir des flammes s'échapper du toit du bâtiment.

À l'heure d'écrire ces lignes, le combat contre les flammes a toujours lieu et il a été impossible d'obtenir les commentaires des pompiers.